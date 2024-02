Atalanta, striscione dedicato a Muriel: tornerà a Bergamo

I tifosi dell'Atalanta rendono omaggio a Luis Muriel. Dopo il gol del 3-0 segnato dal neo-entrato Bakker nel secondo tempo della partita di campionato in Serie A vinta sabato sera in casa contro il Sassuolo, nella curva bergamasca è stato esposto questo striscione: "Con la tua follia e le tue giocate ci hai fatto godere in queste annate, grazie Lucho".



CHE STORIA - L'attaccante colombiano è stato ceduto questa settimana per un milione di euro al club statunitense dell'Orlando City, con cui ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026. Arrivato nel mercato estivo del 2019 per 21,2 milioni di euro dagli spagnoli del Siviglia, Muriel ha segnato 68 gol in 184 presenze con la maglia dell'Atalanta. Classe 1991, compirà 33 anni il prossimo 16 aprile. In Serie A ha segnato 103 gol in 328 presenze, giocando anche con Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina. Nelle prossime settimane Muriel è atteso a Bergamo per salutare i tifosi dell'Atalanta.