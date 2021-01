Un saluto solitario e in sordina quello riservato dai tifosi bergamaschi al loro ex capitano argentino Papu Gomez. Nel giorno dell'addio e della partenza per Siviglia nessun sostenitore l'ha aspettato sotto casa, ma il giorno dopo i tifosi della Curva si sono fatti sentire attraverso due striscioni. Il primo, esposto ieri sera in occasione della gara di Coppa Italia e già rimosso questa mattina, recitava: "E' stata una favola, peccato per il finale. Grazie di tutto Gomez", e aggiungeva, "Meno social, più calcio".



Il secondo, come si vede dalla foto, è tuttora appeso all'ingresso della Curva Nord e ha toni decisamente più amichevoli: "Sette lunghi campionati, belli, intensi ed onorati! Grazie Papu".