Il grande ex capitano dell'Atalanta Glenn Peter Stromberg a La Gazzetta dello Sport lascia aperta la speranza del tricolore agli uomini di Gasperini: "In assenza di un dominatore assoluto, sperare è legittimo. Come dice Gasperini, quando ti ritrovi di fronte un obiettivo, devi cercare di raggiungerlo“.



SOGNO SCUDETTO. “L’Atalanta ha il vantaggio di non dover gestire le pressioni. Nessuno può pretendere lo scudetto, ma sognare non è vietato. Avere la mente libera è un’arma potente. Gasperini è una sicurezza: appena intravede qualche cedimento, interviene. Il prolungamento del contratto di Gasperini è un segnale di stabilità".



NUOVA DIMENSIONE. "Qualificarsi per tre volte di fila in Champions significa che sei entrato in una nuova dimensione. La Champions ha dato riconoscibilità e spessore internazionale. Me ne sono reso conto girando per l’Europa. L’Atalanta non è più una favola, ma una realtà consolidata, organizzata come un grande club. I Percassi hanno costruito un gioiello“.