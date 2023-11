La Champions League lascia il posto all'Europa League, che questa sera torna in campo con alcune formazioni italiane impegnate nella ricerca della qualificazione agli ottavi. Non solo Slavia Praga-Roma, al Gewiss Stadium si sfidano Atalanta e Sturm Graz per provare a fare meglio del match d'andata, concluso sul 2-2 con doppietta di Luis Muriel. Una vittoria per la truppa di Gasperini vorrebbe dire mettere al sicuro la qualificazione portandosi a +6 proprio sullo Sturm Graz, che nel caso sarebbe dietro in riferimento agli scontri diretti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Il match tra Atalanta e Sturm Graz, valido per il quarto incontro dei gironi di Europa League, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e DAZN. Di conseguenza, sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.



STURM GRAZ (4-4-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wüthruch, Dante; Bøving, Stankovic, Horvat, Prass; Sarkaria, Wlodarczyk.