Musso 6: vuole riscattarsi dall’uscita senza senso su Darmian ma non ce ne è bisogno, lo Sturm Graz ha le occasioni ma non mira la porta.Toloi 7: dopo il rosso in mezzora con l’Inter ritrova lucidità pressando Prass e provano a spingersi in profondità per sorprendere i bianchi. Suo il guizzo che porta al gol di DjimsitiDjimsiti 7,5: il leader della retroguardia nerazzurra ha qualche difficoltà col terreno bagnato, ma di testa ci prova fin da subito e infatti è lui nella ripresa a concretizzare in mischia di mancino. Decisivo.Kolasinac 6: il suo strapotere fisico si annulla sugli scatti di Sarkaria, lo lascia troppo spesso solo, si riprende nel secondo tempo.Zappacosta 6: a sorpresa resta sulla destra, duella con Schnegg, suo il primo tiro in porta al 29’, ma è troppo debole. Meno brillante del solito.(Dal 1’ s.t. Hateboer 6,5: cavalca sulla fascia, triangola con Pasalic, bene).de Roon 6: il vicecapitano filtra le palle e le passa subito all’attacco, solo qualche sbavaturaEderson 6: proprositivo, sorprende Lavalée e intercetta diversi palloni. Grande lavoratore.Bakker 6,5: presenza a sorpresa dal 1’, la prima da titolare in stagione in nerazzurro dopo 13’ in Europa League, si sposta sulla sinistra e con le lunghe leve supera Gazibegovic e serve spesso i compagni d’attacco (dal 43' s.t. Holm s.v.)Koopmeiners 7: il tuttocampista fatica a sorprendere la difesa bianca ben schierata, ma conquista tanti calci piazzati che batte con sagacia (dal 41' s.t. Miranchuk sv)Scamacca 5,5: dopo i 3 gol di fila in due gare, il Gasp punta su di lui ma non riesce a superare la muraglia bianca, non intercetta i passaggi(Dal 17’ s.t. Muriel 6,5: scarta Affengruber ma sul più bello mira male, dribbla mezza difesa, propositivo)Lookman 6: i suoi dribbling scarseggiano e l’azione offensiva di conseguenza(Dal 17’ s.t. Pasalic 6,5: entra e dà freschezza all’attacco, sfiorando anche il bis).All. Gasperini 6,5: nonostante i cinque infortunati con cui deve fare i conti, disegna una squadra combattiva, che aspetta paziente il secondo tempo per portarla a casa. Per la prima volta si qualifica con un oltre un mese di anticipo.Scherpen 6,5: grande intervento su Pasalic nel finale, nega il raddoppio all'Atalanta.Gazibegovic 5,5: mette la quarta e si porta in profondità ma non scardina mai le lineeAffengruber 6: riesce a limitare benissimo Scamacca.(dal 34’ s.t. Fuseini: sv).Wuthrich 6: prevede molte azioni di Koopmeiners, prezioso, sfiora il pareggioSchnegg 5: si fa superare da Zappacosta, lento (dal 41' s.t. Dante sv)Stankovic 6: alla fine si fa ammonire, ma non prima di aver intercettato tutte le palle gol nerazzurreLavalée 5: prova il tiro da fuori, ma non ci crede, devia sul gol nerazzurroPrass 6: il più pericoloso, la miccia delle ripartenze bianconereBøving 5,5: si sposta subito largo a destra e aiuta i compagni d’attacco ma si spegne col passare dei minuti(Dal 15’ s.t. Horvat 6: ci crede, sfiora il gol).Wlodarczyk 5: la mira è da rivedere, male(Dal 15’ s.t. Teixeira 6: non apporta quella corsa e freschezza che sperava IlzerSarkaria 5,5: ha un paio di occasioni davanti alla porta ma le sprecaAll. Ilzer 6: il predestinato allenatore austriaco prepara bene la gara, i suoi si chiudono e non lasciano spazi all’Atalanta, ma sulla mischia non fanno il miracolo.