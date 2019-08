La Spal è vicina a Reca dell'Atalanta, pronta a sostituirlo con Arana (Siviglia). Ieri a Verona è stato il giorno di Pessina in prestito secco dall’Atalanta, oggi con la stessa formula è pronto a sbarcare Salcedo dall’Inter. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, restando nel reparto offensivo non c’è ancora il via libera dall’Atalanta per Barrow. In uscita Tupta richiesto dal Cosenza in serie B.