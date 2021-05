L'Atalanta mette gli occhi su due calciatori del Bologna: il difensore giapponese Tomiyasu e il centrocampista olandese Schouten. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino del club bergamasco ci sono anche il difensore colombiano Lucumì del Genk.



Sugli esterni può tornare Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa. Nel casting portieri oltre a Musso, Perin, Cragno, Dragowski e il giovane Vandevoort si è aggiunto anche Audero della Sampdoria.



Boga del Sassuolo è in cima alla lista della spesa per il dopo Ilicic: la pista alternativa porta all'olandese Calvin Stengs dell'AZ Alkmaar. In uscita Lammers, in prestito con diritto di riscatto: Genoa favorito sul Bologna. Caldara torna al Milan.