L'Atalanta ha un accordo totale col Chelsea per Pasalic in prestito con diritto di riscatto, manca l'ultimo ok del giocatore croato che aveva dato il suo sì alla Fiorentina da tempo. Nelle prossime ore l'Atalanta conta di chiudere con la Fiorentina sempre sullo sfondo. Può arrivare a zero a Bergamo il trequartista Dragomir, classe ‘99 ex Arsenal mentre in uscita Petagna va alla Spal e Berisha ha un’offerta importante dal Lilla.



Il Bologna si avvicina sempre più a Mattiello (offerta all’Atalanta da circa 5 milioni), l’alternativa è Rispoli (Palermo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pulgar verso il rinnovo con adeguamento fino al 2022. In Serie B gli emiliani fanno dei tentativi per Okerenke dello Spezia e per il centrocampista scozzese Henderson, che si svincola dal Bari.