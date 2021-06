Senza sosta il lavoro portato avanti dal g.m. Tiago Pinto sul mercato. Il fine settimana sarà a Milano per una serie di incontri, fra i quali è atteso anche un abboccamento con l'Atalanta per cedere Florenzi, anche se l'alto ingaggio dell'azzurro rende l'operazione estremamente difficile.



Il Benevento ha trovato l'intesa con l'Atalanta per regalare a Caserta un suo pupillo: si tratta di Salvatore Elia, che era con lui sia alla Juve Stabia che al Perugia.