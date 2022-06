E' Andrea Pinamonti la prima scelta di mercato dell'Atalanta. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'attaccante l'anno scorso all'Empoli, con il quale ha segnato 13 gol in campionato, ha detto no a Monza e Salernitana perché vuole trasferirsi alla corte di Gasperini, che lo considera prioritario, un tassello necessario per provare a tornare subito in Europa. La prima offerta all'Inter è di 10 milioni di euro più 5 di bonus, Marotta continua a chiedere 20 milioni. La trattativa è in piedi, l'Atalanta ha già l'ok del giocatore e spera di trovarlo presto con l'Inter.