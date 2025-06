Getty Images

Atalanta su Ricci, Volpato per il Torino che riscatta Biraghi

Cristian Giudici

6 minuti fa

2

Cristiano Biraghi resta al Torino. I dirigenti granata hanno infatti deciso di riscattare il terzino sinistro classe 1992 ex Inter a titolo definitivo dalla Fiorentina, da dove era arrivato in prestito nello scorso mercato invernale.



Lo stesso club del presidente Urbano Cairo ha messo gli occhi sul trequartista del Sassuolo, Cristian Volpato (classe 2003 ex Roma).



In uscita dal Torino il centrocampista Samuele Ricci (classe 2001 ex Empoli) esce dal mirino del Milan ed entra in quello dell'Atalanta.