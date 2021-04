All'indomani della vittoria contro la Juventus, l'Atalanta è scesa di nuovo in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi alla sfida contro la Roma, in programma giovedì 22 aprile alle 18.30 all'Olimpico.



Come riporta Atalanta.it, mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento al mattino con la squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri hanno disputato una partitella con la Primavera, alla quale ha partecipato per una frazione anche l'esterno destro Hans Hateboer, che sta recuperando dal suo infortunio al metatarso del piede sinistro.



Domani, martedì 20 aprile, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.