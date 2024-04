Atalanta, subito in campo verso il Liverpool! Due giocatori fuori, uno a rischio

L'Atalanta non perde tempo. Dopo due sconfitte la squadra di mister Gasperini è tornata subito ad allenarsi sui campi di Zingonia.come la rincorsa alla Coppa Italia e alla quarta Champions dell'era Gasperini, pesano e il timore è di infilarne un'altra ad Anfield, contro il favorito al titolo Liverpool.alla partita dei nerazzurri: perfetto a Napoli, sbagliato a Firenze, perfetto a Cagliari per i primi 35' e sbagliatissimo per la restante ora di gara. Contro i rossi di Klopp sbagliare lo spirito sarà letale, e l'Atalanta non vuole fare figuracce. Questa mattina quindi i giocatori che sono stati poco impiegati o che non hanno giocato col Cagliari hanno svolto una seduta completa. Solo scarico invece per i titolari.

ancora alle prese con le terapie, che sarà sostituito da Hien visto che capitan Toloi ieri ha deluso le aspettative.già fuori dalla lista dei convocati non per infortunio ma per scelta tecnica, dato che ha lasciato Zingonia un quarto d'ora prima che il pullman nerazzurro partisse per l'aeroporto sabato pomeriggio.e che lui ha rifiutato. Fuori anche dalla lista Uefa, non partirà nemmeno per l'Inghilterra, assottigliando la rosa difensiva.

che per la seconda volta in stagione è stato scelto come subentrato salvo poi essere richiamato agli spogliatoi da mister Gasperini, deluso dal suo approccio poco convincente, assente nei duelli aerei e nei contrasti.negli allenamenti al Centro Bortolotti. Ora l'olandese, che ieri è uscito dal campo molto stizzito, rischia di non partecipare all'illustre trasferta ad Anfield.