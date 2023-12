Venticinque milioni di euro sono rimasti nelle casse dell'Atalanta dopo il passo indietro in estate di Buongiorno, che ha scelto di rimanere a rinforzare la retroguardia del Torino nonostante la corte serrata dei nerazzurri.



Due ora sono i nomi in pole per Congerton e D'Amico: Dragusin del Genoa, con la concorrenza di diverse squadre di Premier sa superare, o Hien del Verona, affare low-cost già tentato fino al 31 agosto scorso, prima che i gialloblù alzassero il prezzo da 12 a 15 milioni di euro.