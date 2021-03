Dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, l'Atalanta è scesa in campo al 'Centro Sportivo Bortolotti' per una seduta pomeridiana, integrata da diversi elementi della Primavera. Il sito ufficiale nerazzurro informa che domani mattina è previsto un nuovo allenamento, la marcia di avvicinamento verso la sfida interna all'Udinese (sabato 3 aprile) è già cominciata.