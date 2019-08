Di seguito il report ufficiale dell'Atalanta dopo l'allenamento odierno: "Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, la prima squadra ha sostenuto una seduta d'allenamento in vista dell'esordio nel campionato di serie A 2019-2020, che vedrà i nerazzurri affrontare la Spal a Ferrara (domenica alle 20,45).

Mister Gian Piero Gasperini oggi ha avuto a disposizione anche Muriel, rientrato in gruppo dopo due giorni di lavoro a parte. Il programma della seduta prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto.

Castagne ha proseguito con il programma di riabilitazione.

Domani allenamento di rifinitura a porte chiuse e partenza per Ferrara".