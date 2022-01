Scadrà a giugno 2024 il contratto che lega l'esterno sinistro Robin Gosens all'Atalanta, ma il matrimonio potrebbe finire molto prima. Il club bergamasco infatti potrebbe decidere di privarsi dell'ala goleador, ferma da quattro mesi per lo strappo al bicipite femorale, per trattenere Duvan Zapata.



La cessione del tedesco, infatti, è stata messa in preventivo da tempo viste le numerose richieste piovute a Bergamo già da un paio di anni e visti i rinforzi che non stanno facendo sentire troppo la sua mancanza (Maehle, Pezzella, Zappacosta). Percassi chiede almeno 35 milioni per lasciarlo partire direzione Newcastle, e il club inglese avrebbe messo nel piatto una cifra simile.