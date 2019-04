Alessio Tacchinardi ha elogiato l'Atalanta ai microfoni di MC Sport: "È una grande realtà. L’Atalanta è una squadra che può vincere e perdere contro chiunque, è la squadra più europea della Serie A: mentalità, qualità e grande ritmo. Le sue prestazioni sono anche merito di Gasperini, un tecnico che non ha avuto fortuna all’Inter ma che sta dimostrando tutto il suo valore. Mi auguro riesca a raggiungere la Champions League."



Non è mancato naturalmente un pensiero per Mino Favini: "È una giornata triste, quando ho saputo la notizia mi è cambiata la giornata. Mino era una persona favolosa, fantastica, come un secondo padre. Il mister mi ha aiutato negli anni, anche quando avevo lasciato l’Atalanta. Ho sempre tanti bei ricordi sui di lui e sui suoi consigli: mi diceva sempre di giocare per divertirmi. Grazie per tutto quello che ci ha dato."