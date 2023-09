Brutta tegola per l'Atalanta di mister Gasperini, che domenica alle 18 deve scontrarsi con la Juve in casa. Charles De Ketelaere, finora 2 gol e 2 assist in 7 gare in stagione, ha svolto lavoro differenziato a Zingonia a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro rimediato nel corso della partita contro il Verona ed emerso solo al termine del match, dopo che CDK ha giocato l'intero secondo tempo, sfiorando anche il gol di testa al Bentegodi (79').



Dopo le assenze certe di Touré (percorso riabilitativo) e Scamacca (terapie e lavoro individuale), domani sarà il giorno della verità per il fantasista classe 2001: in giornata sosterrà un provino per capire se potrà o meno essere disponibile nel match di domani contro la Juventus.