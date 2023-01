Non c'è pace per i veterani dell'Atalanta: dopo Zappacosta e Zapata, si ferma anche Palomino. Il difensore argentino, uscito al 15' del primo tempo nel match all'Allianz Stadium contro la Juve, si è sottoposto ad approfonditi esami strumentali a Zingonia che hanno evidenziato una lesione muscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. La prognosi non perdona: tra le 3 e le 4 settimane di stop.



Palomino, titolare inamovibile dal rientro dopo la sospensione inflitta dall'Antidoping, salterà quindi le gare con Sampdoria, Inter in Coppa Italia, Sassuolo, Lazio e Lecce. L'obiettivo è tornare in campo per lo scontro diretto contro il Milan, il 26 febbraio a San Siro.