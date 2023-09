Tegola per l'Atalanta, lo stop di Gianluca Scamacca non sarà breve. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante classe '99, hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.



L'infortunio rimediato nella trasferta di Firenze - Scamacca era entrato nella ripresa al posto di De Ketelaere - costringerà Gasperini a fare a meno dell'attaccante per l'esordio in Europa League contro il Rakow e per le prossime gare di campionato. L'evoluzione clinica sarà rivalutata nei prossimi giorni, ma si prevede uno stop di almeno 3-4 settimane per l'ex giocatore del West Ham.