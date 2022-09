L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata è stato costretto a uscire dopo soli 37' di gioco nel corso del primo tempo della gara contro il Torino. Un problema muscolare il suo, ma non di lieve entità: il dolore arrivava dalla coscia, un problema simile a quello patito da Ederson, che ha perso le prime due partite di campionato.



Il tecnico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha fatto poi chiarezza sui tempi di recupero dell'attaccante colombiano: "Sembra un piccolo stiramento, potrebbe però stare fuori due o tre settimane". In ventuno giorni, Zapata perderebbe le prossime tre gare con Monza, Cremonese e Roma, e potrebbe rientrare solo dopo la sosta. Spazio quindi a Luis Muriel e al giovane Hojlund, che ieri ha dimostrato subito la sua stoffa da prima punta.