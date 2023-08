L'Atalanta sa che, qualora dovesse arrivare un'offerta congrua, il Milan dirà addio al suo fantasista De Ketelaere. Il prezzo è fissato: servono almeno 28 milioni di euro più bonus, altrimenti resterà a Milano, per non incappare in una minusvalenza (pagato 32 milioni).



L'Atalanta, dopo il colpo Touré, e soprattutto dopo la cessione di Højlund, continua a seguirlo da molto vicino. Il club bergamasco, che ha il tesoretto dello United da investire, potrebbe continuare la rivoluzione nell'attacco di Gasperini. C'è da battere la folta concorrenza dell'Aston Villa, del PSV e del Marsiglia. L'Atalanta però ha un punto di vantaggio: il giocatore infatti preferirebbe rimanere in Serie A.