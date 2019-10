Seduta di allenamento per l'Atalanta in vista del match contro la Lazio. Questo il report ufficiale diramato dal club: "Allenamento nel pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini oggi ha avuto a disposizione anche Ibanez, rientrato dall’impegno con la nazionale. Il programma di lavoro della seduta prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle finali. Terapie per Duvan Zapata. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse e, a seguire, la squadra si trasferirà a Roma per affrontare la Lazio sabato allo stadio Olimpico, con inizio alle 15".