I nerazzurri, al loro secondo giorno di ritiro in Val Seriana, hanno sostenuto una doppia seduta d’allenamento a Clusone.

Questa mattina il gruppo guidato da mister Gian Piero Gasperini ha prima lavorato nella nuova palestra del centro sportivo, poi con la palla sul campo sintetico.



Nel pomeriggio, di fronte ai numerosi tifosi che hanno popolato la tribuna del centro, lavoro con la palla, partitelle su campo ridotto e una lunga sessione dedicata alla corsa nei boschi.



Domani pomeriggio alle 17,30, sempre a Clusone, Gomez e compagni disputeranno una gara amichevole contro la Rappresentativa Città di Clusone. Il costo del tagliando per assistere all’amichevole, come comunicato dall’US Clusone, sarà di euro 5.