L'Atalanta si gode i prodotti del proprio settore giovanile. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club bergamasco ha un tesoro da 62 milioni di euro in giro per l'Italia: il portiere Marco Carnesecchi (Cremonese), il difensore Enrico Delprato (Reggina), il centrocampista Jacopo Da Riva (Vicenza), gli attaccanti Roberto Piccoli (Spezia) ed Ebrima Colley (Verona).