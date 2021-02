Tramite il passaparola i sostenitori della Dea si sono dati appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia tre ore prima del match domani, mercoledì 10 febbraio, alle 17.30 circa. Dopo aver visto la banda di Gasperini arrancare sotto porta e farsi raggiungere dai nemici in pareggi amari, i tifosi hanno deciso di stimolare gli orobici presentandos ai cancelli di Zingonia, da dove partirà il pullman che porterà i nerazzurri al Gewiss Stadium a giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia contro il Napoli. Stufi di stare seduti sul divano, caricheranno la squadra dal vivo con sciarpe e bandiere, rigorosamente distanziati e con la mascherina indosso.



VOGLIA DI COPPA- La Dea ha un solo risultato: vincere per andare in finale il 19 maggio. I bergamaschi desiderano più di ogni altra cosa sollevare al cielo questo trofeo, che manca in bacheca dal lontano 1963, e per questo vogliono caricare al massimo la squadra, che non potrà più permettersi errori.