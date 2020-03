Come si legge sulla pagina Facebook intitolata Sostieni la curva, un alto numero di tifosi dell’Atalanta si sta rendendo protagonista di un bellissimo gesto: donare i soldi dei biglietti rimborsati all’ospedale di Bergamo, il cui personale è impegnato nell’asfissiante lotta al Coronavirus. Ecco il comunicato:



“Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto perché in queste settimane, nella nostra città e provincia, ci sono degli eroi che stanno affrontando questo momento, lavorando con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di tutti. Ecco perché abbiamo deciso di devolvere all’ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera, e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40000 euro”.



L’IBAN per i versamenti è il seguente: IT75Z05696111100000008001X73. Codice swift: PosoIT22. Causale: Donazione Covid-19, seguito da nome, cognome e codice fiscale di chi effettua la donazione.