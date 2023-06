A Zingonia ancora non trapela nulla sulla data del secondo incontro tra Gasperini e la società. I tifosi però, temendo un addio del tecnico, domenica alle 17 si presenteranno fuori da Zingonia per caricare la squadra e, durante la gara, esibiranno gadget atalantini per ringraziare il tecnico: "Il mister verrà avvisato, se poi lo rivedremo la prossima stagione tanto meglio”, dicono.



I primi 20’ del match con il Monza non saranno però facili per l'Atalanta poiché la Curva Nord, ha fatto sapere in un comunicato, farà sciopero rimanendo in silenzio e componendo uno spazio vuoto dietro la balconata “unita nella protesta contro l’accusa di razzismo e le diffide mirate” per i cori a Vlahovic.