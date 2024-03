I tifosi dell'Atalanta hanno voluto festeggiare la squadra dopo l'impresa al Maradona. Non avendolo potuto fare a Napoli,per dare il bentornato alla squadra autrice di una splendida tripletta ai danni dei partenopei che li ha tenuti lontani dalla classifica. In tantissimi,con sciarpe, fumogeni e bandierina, cantando a squarciagola e occupando tutta la piazzetta davanti al Centro Sportivo.

La squadra, al corrente dell'arrivo dei tifosi, ha tirato fuori i telefoni per filmare lo spettacolo. L'appuntamento si ripeterà a, per caricare la squadra in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma al Franchi contro la Fiorentina mercoledì 3 aprile alle 21.