"Secondo la prescrizione del Prefetto della Provincia di Napoli, in occasione della partita Napoli-Atalanta in programma alle 18 di sabato 11 marzo allo stadio Maradona e valida quale 26ª giornata di Serie A TIM, per motivi di ordine e sicurezza pubblica sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo".



Appena letta questa notizia, girata di chat in chat nei gruppi dei tifosi dell'Atalanta, si è sollevato un polverone: in molti avevano già prenotato voli e hotel, e ora gridano all'"ingiustizia" ricordando la presenza di napoletani nel settore ospiti del Gewiss Stadium il 5 novembre 2022.