I tifosi dell'Atalanta si stanno organizzando per sostenere e caricare la squadra impegnata, nel giro di nove giorni, in tre finali importantissime che decreteranno, in ordine, Champions, Coppa Italia e secondo posto.



Domani, se vincerà contro il Genoa nella gara al Ferraris delle 15, sarà matematicamente in Champions e i nerazzurri sono pronti a fare caroselli in centro città non appena sentiranno il triplice fischio.



Ma l'evento clou è pensato per martedì 18 maggio, alla vigilia della gara contro la Juventus per la Coppa Italia (il 19 maggio al Mapei Stadium alle 21), un trofeo che manca a Bergamo dal 1963: l'appuntamento è all'hotel Best Western Classica di via Pasteur a Reggio Emilia, alle ore 20 di martedì 18 maggio. "Esserci tutti per portarli alla vittoria, non si può fermare un sogno!", il messaggio in passaparola dei tifosi bergamaschi.



In caso di vittoria, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori aveva chiesto di poter posticipare i festeggiamenti, per non violare il coprifuoco ed evitare assembramenti, al mattino del 20 maggio. I tifosi stanno pensando di festeggiare anche il 23 maggio, in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Milan.