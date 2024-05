Compilation de salut Nazi et mimiques de singe chez les supporters de l’atalanta Bergame.. A quand les sanctions @UEFAcom_fr ? pic.twitter.com/DaE67UTcnp — Marco D (@MDigus) May 2, 2024

L'annuncio è stato dato questa mattina dal prefetto della regione francese: "E' stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice".Il tifoso bergamasco è stato ripreso dalle telecemere di videosorveglianza allo stadio Velodrome, durante la semifinale d'andata in Europa League pareggiata 1-1, mentre faceva il

commenta: "Condanno in modo netto il comportamento di qualche tifoso italiano durante OM-Atalanta, è intollerabile e indegno. Non c'è spazio per il razzismo in un uno stadio, né fuori".Gli fa eco: "L'Uefa e la giustizia devono mostrarsi implacabili di fronte a comportamenti del genere. Marsiglia e la regione Sud combatteranno sempre il razzismo, da ovunque arrivi".