L’ex attaccante atalantino Simone Tiribocchi si porta avanti e parla già di mercato, ma il protagonista non è un giocatore dell’Atalanta, bensì il suo allenatore Gasperini: “Non credo che questo sarà l’ultimo anno di Gasperini. L’Atalanta ha ancora molti margini di crescita”, spiega a SerieBnews.com, “La campagna acquisti è stata interessante. Hanno comprato tanto, allargando la rosa e tenendo i più forti. Quest’anno hanno fatto un passettino in avanti e stanno facendo un campionato da grande, nonostante i tanti gol presi. Certo, in Champions League stanno andando a scuola, ma il prossimo passo sarà quello di prendere calciatori importanti per l’Europa e alzare l’asticella. Ci sono tutti i presupposti per continuare a crescere”. Zapata - “Di recente sono diventato un fan sfegatato di Zapata. Il colombiano ha trovato cattiveria e autostima, cosa che un po’ gli mancava. Si prende responsabilità importanti e sa di essere uno dei migliori attaccanti in circolazione”.