ll difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato ai microfoni di Atalanta.it commentando la Champions aritmetica e la finale con la Juve: "Abbiamo fatto un'altra stagione di grandissima livello che ci ha portato a una nuova qualificazione in Champions League".



CON LA JUVE- "Penso che ora ci meritiamo un trofeo, ora la finale è l'obiettivo più importante della stagione. Sapevamo che oggi non sarebbe stata una gara facile. Sul 3-0 abbiamo commesso degli errori da non ripetere. Era importante vincere e l'abbiamo fatto. Non sarà facile mercoledì, dovremo giocare senza commettere errori".