Il difensore e capitano dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato ai canali ufficiali Atalanta.it al termine della partita vinta per 1-0 contro la Juve grazie al gol di Malinovskyi, arrivato al 42' della ripresa dopo una gara intensa e combattuta sul piano tattico: “Vittoria meritata e di grande prestigio, siamo molto felici, loro hanno qualità, era una partita difficile e abbiamo fatto una grande partita di squadra e difeso bene, abbiamo fatto il nostro gioco con nostre caratteristiche e giocato bene tecnicamnete, sono 3 punti importanti che ci danno sdodisfazione e fiducia perché mancano 7 partite e sappiamo quanto è equilibrato, c'è una differenza minima tra le squadre ma noi stiamo bene".



-4 DALLA ROMA- "Adesso ci aspetta una partita difficile contro la Roma, possiamo godere di questa vittoria ancora oggi ma domani già dobbiamo pensare a lavorare e preparare la gara con la Roma".



VITTORIA DECISA DA EPISODIO- "In partite così fanno la differenza gli episodi ma penso che abbiamo creato tante sitauzioni di gol già prima e abbiamo tenuto bene e giocato bene, abbiamo meritato di vincere, peccato che non c'erano tifosi, la vittoria è per loro, la volevano, siamo felici”.