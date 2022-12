Rafael Toloi, in un'intervista all'Eco di Bergamo, ha parlato anche del compagno all'Atalanta Josè Palomino, rientrato dopo una lunga squalifica per violazione delle norme anti doping:



"Sono contento che sia rientrato: ha subito segnato ed è stato bello. Ha passato un momento difficile, secondo me immeritatamente. È un giocatore importante"