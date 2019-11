Il difensore brasiliano dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato in conferenza stampa al Meazza alla vigilia della gara contro la Dinamo Zagabria: “Sicuramente la Dinamo ha giocatori di velocità e qualità, dobbiamo stare attenti, vicini e fare spazio. Non penso che noi siamo esposti, noi difensori abbiamo tutti qualità e ci piace questo stile di gioco, sappiamo che domani importano solo i tre punti e vogliamo fare una grande partita”.



GOL DEI DIFENSORI- “Nei calci piazzati abbiamo sempre fatto tanti gol, era una nostra caratteristica ma quest’anno è capitato solo a Roma, speriamo che domani possa funzionare nuovamente perché è importante quando i difensori aiutano in attacco. Contro la Juve abbiamo fatto una grande partita, potevamo vincerla ma poi non puoi sbagliare niente e questo ci serve per domani, la Dinamo ha una squadra di qualità, dobbiamo fare la partita con intensità come fatto contro la Juve".