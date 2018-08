Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hapoel Haifa, valida per il terzo turno di Europa League.



Queste le sue dichiarazioni: "Vogliamo andare in campo per fare il nostro meglio. Sarebbe importante provare a portare a casa un risultato buono già domani. La squadra si è allenata bene questa settimana ed è pronta a fare una bella partita. Dobbiamo cercare di essere il più concentrati possibile, non lasciare all’avversario la minima possibilità di fare il suo gioco e stare attenti a eventuali ripartenze. Domani sarà una partita importante e sono sicuro che sarà anche difficile: abbiamo visto i video degli avversari, è una squadra che gioca a calcio, tiene la palla a terra. Ci saranno nostri tifosi anche in Israele? Non è una novità, ci sono sempre stati accanto e il loro attaccamento è una motivazione in più per noi".