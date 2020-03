"Per me è presto per dirlo ed è, soprattutto perchée perché ci sono molti altri aspetti da considerare sul contagio":, risponde in maniera razionale e metodica, come quando difende la retrovia nerazzurra, al Corriere della Sera-Bergamo che l'ha intervistato. Il ministro della difesa dell'Atalanta passa le sue giornate con la moglie e la figlia, ma ha"Sto con mia moglie Flavia e cerco di dare più attenzione a mia figlia, Maria Raffaella, perché prima dell’emergenza ero quasi sempre in ritiro e la vedevo poco. Sono sempre con lei e giochiamo insieme.e riesco a fare lunghe corse e a tenermi maggiormente allenato. Certo, mi manca il pallone, ma mi sento bene fisicamente. E cerco di mantenere alta la concentrazione e di migliorarmi anche in questa situazioneanalizzando i miei errori e studiando degli accorgimenti"."Abbiamo una chat di gruppo in WhatsApp e ci sentiamo abbastanza.Ho tanti amici anche fuori dal calcio e alcuni di questi sono positivi. La cosa mi fa paura. Sono preoccupato soprattutto per mia figlia e mia moglie.Per questo stiamo seguendo alla lettera tutte le indicazioni".