Il difensore e capitano dell'Atalanta Rafael Toloi svela un retroscena di mercato nella lunga intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo: "Ciclo finito? Siamo in continua crescita e le cose non cambieranno. Spero di tornare in Nazionale. L’Atalanta ha un gruppo collaudato, siamo amici e siamo forti".



MERCATO- "A Bergamo mi sento a casa e felice: non mi vedo in altre squadre. Sono felicissimo del rinnovo, grazie a società e tifosi per la fiducia. Ho ricevuto qualche altra offerta, anche importante economicamente, ma non ho mai pensato di andarmene. Ho un figlio bergamasco e tra qualche anno lo porterò nella Scuola calcio Atalanta”.