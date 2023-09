Il capitano dell'Atalanta Rafael Toloi parla alla vigilia della gara europea contro il Rakow, domani alle 21 al Gewiss Stadium: “La crescita che ha avuto la squadra in questi anni è qualcosa di straordinario, frutto di un lavoro fatto bene da tutti, essere ancora in una competizione così importante significa tanto, il nostro obiettivo è di andare il più avanti possibile vincendo più partite, è un girone non facile, lo Sporting ha grande tradizioni anche in Champions”.



A FIRENZE- “Sconfitta pesante perché avevamo iniziato bene ma devi essere più duro e tosto per non prendere gol, dispiace perché eravamo tutti posizionati, adesso abbiamo una partita molto importante e vogliamo iniziare bene questa competizione”.



RAKOW- “Li vedo come una squadra forte e che ha vinto il campionato, li abbiamo guardati, giocano bene, sono fisicamente forti, non sarà una partita facile, bisogna giocare bene, sono una difesa a tre come noi, non so se giocheranno subito a tre, potrebbero iniziare un po’ chiusi, dobbiamo cercare di sviluppare il nostro gioco bene per vincere la partita”.