Rafael Toloi, capitano dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League: "Giocare con il Real Madrid è difficile, con un uomo in meno ancor di più. Il rosso non c'era, perché c'era anche Romero dietro e il pallone non andava verso la porta. Dopo è diventato tutto più difficile, però abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo difeso bene e siamo vivi. Abbiamo visto che siamo capaci di giocare alla pari. Dobbiamo andare là e vincere, ma oggi anche con un uomo in meno abbiamo creato situazioni importanti, abbiamo fatto bene e dobbiamo fare così anche a Madrid per cercare di portare a casa il risultato. Questa gara ci dice che siamo forti, che siamo una squadra che gioca insieme, che contrasta, che può fare bene contro chiunque. Ovviamente il sapore è amaro per il gol preso alla fine, ma abbiamo la seconda partita e possiamo fare bene là e portare a casa la qualificazione".