Il difensore centrale dell'Atalanta Rafael Toloi, perno fisso del muro nerazzurro, ha scontato l'infortunio fisico ma sta facendo più fatica a riprendersi dall'abbattimento emotivo scatenato dalla tragedia che il coronavirus ha abbattuto sulla bergamasca: “Ho saltato Lecce e la trasferta a Valencia, ora sto bene e spero che si possa ricominciare. Ma sono molto triste per tutto ciò che stiamo vivendo, nessuno poteva immaginarlo, quando vai a letto la sera è difficile dormire subito, mi preoccupo per Bergamo e penso ai miei in Brasile”, così nell'intervista a L'Eco di Bergamo.



RIPRESA SERIE A- “Penso che sia giusto ricominciare il campionato, ovviamente prendendo tutte le precauzioni necessarie. Il calcio è gioia, è passione. E questo può portare più serenità a tutti. (...). In Champions siamo arrivati fin qui con merito e credo che a questo punto tutto sia possibile per una squadra che crede nelle sue possibilità“.