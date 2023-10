Rafael Toloi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita della sfida con la Juve. Il difensore bergamasco ha dato la sua lettura sul match, analizzando il momento della Dea:



BILANCIO - "Partita dura, la Juventus è una squadra forte. Bisogna battagliare e giocare bene tecnicamente. Abbiamo fatto bene: peccato non aver vinto, ma questa è la strada giusta e andiamo avanti così".



QUARTO CLEAN SHEET DI FILA - "Tutta la squadra lavora, non solo la difesa. Questo fa difendere meglio e oggi non è stato diverso. Abbiamo creato, peccato non aver segnato. Pensiamo alla prossima".



OBIETTIVO CHAMPIONS? - "Se giochi così, questa è la strada e puoi giocare contro tutti. Dobbiamo proseguire lavorando e giocando come oggi. Chi è entrato ha fatto bene e questa è la strada".