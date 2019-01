L'Atalanta tratta il rinnovo del contratto col difensore brasiliano Toloi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa può partire uno tra Varnier e Bettella, sondato da Parma e Frosinone insieme a Valzania. In uscita pure gli attaccanti Rigoni e Tumminello, che piace in serie B a Lecce, Crotone, Foggia e Padova. In A potrebbe essere un’idea per Udinese e Spal, ma solo in caso di necessità.