In occasione del consueto appuntamento del mercoledì sera con i tifosi che accolgono i loro beniamini nerazzurri per foto e autografi di rito, l’ospite del giorno all’Atalanta Store in centro città è stato il numero 2 brasiliano. Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta che ha dovuto dire addio al finale di stagione con i nerazzurri dopo l’intervento alla caviglia, si rammarica di non poter vivere le ultime quattro gare decisive con i compagni: “L’Intervento e la ripresa stanno andando bene, devo avere un po’ di pazienza per recuperare adesso, il dottore ha detto che era più grave di quel che sembrava nella risonanza...".



IL PAZIENTE "Adesso devo avere pazienza e tranquillità, cercare di lavorare. E fare tutto al meglio per poter rientrare nella stagione prossima. Molto bello questo finale, adesso guardo tutte le partite e vedo che la squadra gioca bene, con fiducia, sta molto bene fisicamente, è dura per me non essere con i compagni ora visto che io ci sono da quattro anni dall’inizio di tutta l’impresa, ma sono felice per la società e la città che se lo merita, so che faccio parte della squadra".



IBANEZ "Non è facile uscire da un altro paese e arrivare qui, ma lo vedo pronto. Non so cosa farà il mister sabato, ma so che ha lavorato bene e ha tante qualità. E' veloce, ha un buon piede, è giovane e ha avuto tanto tempo per lavorare. È difficile arrivare da un altro campionato, ci vuole tempo... ma ha tante qualità e cose buone". IL CONTRATTO "L’anno prossimo? Mi restano due anni di contratto, non è un problema cosa farò, voglio recuperare bene perché è da un po’ che soffrivo di questi problemi alla caviglia, ho avuto tanti traumi e distorsioni all’Atalanta e anche prima, l’importante ora è rientrare bene la prossima stagione, non so se subito per la preparazione estiva".



CHAMPIONS "Arrivare in Champions sarebbe bello, mancano tre partite, è merito di tutti e dobbiamo cercare,oltre alla finale, di fare bene nelle altre tre di finali... la squadra sta bene. La mia maglia? Mi piaceva il numero 2 e ho cambiato il 3, ma non c’è niente di particolare dietro".



ORA IL GENOA "All’andata contro il Genoa ho fatto un autogol ed è stata una partita difficile, ma adesso la squadra viene da un filotto positivo. Si tratta di un avversario tosto che ha bisogno di punti, sarà una partita difficile e dovremo essere concentrati al massimo. ​Penso che il mister conosca bene i ragazzi e sabato metterà quelli più pronti per fare il meglio. Io sono il tifoso numero 1 della squadra, soffro più degli altri per le ultime partite, ma per il resto sono tranquillo anche se avrei tanto voluto esserci, prima dell’infortunio avevo giocato tutte le partite”.