Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, per un battibecco dettato dal nervosismo con i nemici del Milan e il conseguente fallo su Rebic è stato ammonito da Doveri: era diffidato per cui per il brasiliano scatta la squalifica. Salterà la gara contro il Parma, martedì 28 luglio alle 19.30 al Tardini.