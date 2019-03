Rafael Toloi corre verso il ritorno in campo. Il centrale dell'Atalanta, a margine di un incontro con i tifosi ad Oriocenter, spiega: "Sto meglio, rientrerò il prima possibile - riporta calcioatalanta.it - Ci vorrà qualche giorno ancora, non so quanti. È la quarta stagione che sono qui, l’affetto e il sostegno del nostro pubblico saranno decisivi anche stavolta".