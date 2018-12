Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista della sfida contro l'Udinese, in programma allo stadio Friuli domenica alle 15. Il programma della seduta, a cui non ha preso parte solamente Varnier, prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Toloi, che nei giorni scorsi aveva seguito un programma personalizzato, ha svolto parte dell'allenamento col gruppo.



Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.